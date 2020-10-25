الانتقادات تلاحق الطاغية.. الأتراك: أردوغان لا يهتم لأمرنا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:31 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
دعاء جمال
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لا تزال الانتقادات تتساقط فوق رأس الرئيس التركي أردوغان، وبشكل خاص من الأتراك أنفسهم، وذلك بسبب سياساته العدائية، التي لم تجلب لهم غير العزلة والفقر، وسط مقاطعة عربية كبرى لكل ما هو تركي.


وأشارت قناة "مداد نيوز" إلى اتهام علي بابابجان وزير المالية والخزانة الأسبق، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، لأردوغان بعدم الحياد، والحنث في اليمين الدستورية، فبعد انتخابه رئيسا بأسبوع تم انتخابه لرئاسة حزبه.


بالإضافة إلى ذلك، كان قد انتقد بابابجان أيضا السياسات الاقتصادية للحكومة، قائلا:"الاقتصاد التركي في أسوأ حالة له خلال العشرين سنة الماضية، والفقر يزداد يوما بعد يوم، والعملة تتناقص قيمتها بشكل مستمر".


وأضاف بابابجان :"الفقر في بلادنا يسجل أرقاما قياسية تاريخية"، فيما كان قد انتقد ردة فعل الحكومة على حملات المقاطعة،  حيث لم تفعل شيئا غير الضحك، بينما العاملون في الصناعة والتصدير يبكون دما.


وقال بابابجان :"إذا كان أردوغان لا تهتم لسعر الدولار، ويتجاهل عدد المرضى، ويضحك عندما يتم مقاطعة بضائعنا، فهذا يعني أنه لم يبق شيء يربطه أو يهمه أمره في هذا البلد".

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