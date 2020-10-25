محافظ بني سويف: الإقبال على الانتخابات "عظيم".. وتوفير الكمامات وأدوات التعقيم باللجان (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب، متوقعًا زيادة الإقبال مع الساعة القادمة قبل غلق باب التصويت.

وقال "غنيم" في اتصال هاتفي خلال التغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الإقبال كان عظيم في الانتخابات منذ اليوم الأول للتصويت.

وأشار إلى أنه تم توفير أدوات التعقيم والكمامات داخل المقار الانتخابية تسهيلًا على المواطنين وتشجيعهم على النزول والمشاركة في الانتخابات.

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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