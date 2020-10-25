خلال لقائه بطلاب تجارة طنطا.. المنصوري: افتخر بلقب "الطيار المجنون" وأعشق تراب مصر

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قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه فخور بإطلاق لقب الطيار المجنون عليه من قبل الجيش الاسرائيلى، قائلا: "افتخر أني حصلت على لقب الطيار المجنون وأنا بعشق تراب مصر".



جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم بالندوة التثقيفية التى نظمتها كلية التجارة بجامعة طنطا، وذلك في اطار احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تحت رعاية الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور هاني الشامي عميد الكلية، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام بشرق ووسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات، وحضور عزه سرور مدير مركز النيل للإعلام.



وتحدث اللواء المنصوري خلال كلمته عن نشأته ودور والداته في تكوين شخصيته وحلم الطفولة الذي حققه، كما تحدث عن معركة المنصورية أطول معركة جوية والتي استمرت 13 دقيقة والأوسمة والتكريمات التي نالها أثناء مشواره العسكري.



ساهم "المنصوري" فى 52 طلعة جوية فى 18 يوما خلال شهر رمضان، والوحيد الذي نجح في الهبوط بطائرته وهي معطلة على طريق الزعفرانة، والوحيد الذي قام بحركة بهلوانية وهو في مناورة جوية مع أحد الطيارين الاسرائيليين. وقد نال "المنصوري" العديد من الأوسمة منها وسام الشجاعة ووسام النجمة العسكرية وميدالية جرحي الحرب مرتين، وغيرها من الأوسمة.



أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، حرص الجامعة على استضافة نماذج وطنية مشرفة للاقتداء بهم مثالًا للبطولة والتضحية والفداء فى سبيل عزة الوطن والحفاظ على وحدته وسيادته، مضيفًا أن نصر أكتوبر يعد معجزة تاريخية بكل المقاييس، حيث أعادت القوات المسلحة المصرية تشكيل خريطة القوة فى العالم.



أعرب الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، عن سعادته بتواجد اللواء الطيار أحمد كمال المنصورى فى رحاب كلية التجارة جامعة طنطا، مؤكدًا أنه نموذجا للانتماء والتضحية لجيل الشباب، مثمنا جهود القوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.



وفى نهاية الندوة، كرم نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب اللواء المنصورى باهدائه درع الجامعة، وأهداه عميد تجارة طنطا ميدالية الكلية، كما تم تكريم سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام بشرق ووسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات، وتم التقاط الصور التذكارية.