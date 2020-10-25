محافظ الجيزة: ليس هناك ما يعكر صفو العملية الانتخابية

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كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من الانتخابات، قائلًا: "نتابع سير العملية من الصباح الباكر، والأمور على ما يرام".



وأضاف "راشد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أدلى بصوته اليوم في إحدى اللجان، ورأى إقبالًا من المواطنين، والتزام من الأجهزة على أكمل وجه، معلقًا: "كل شيء على ما يرام، وليس هنام ما يعكر صفو العملية الانتخابية".



وأشار إلى أن حضور الناخبين في محافظة الجيزة كبير وملموس، متابعًا: "ولكن نأمل في زيادة عدد الناخبين للتعبير عن آرائهم".



وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.