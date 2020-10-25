"روح اليفة" يصل إلى النهائيات في مهرجان eastern europe film festival برومانيا









أعلن مهرجان eastern europe film festival عن اختيار فيلم روح أليفة للمرحلة النهائية من التصفيات بالمهرجان الذي يقام في رومانيا..

يذكر أن فيلم روح اليفة قد فاز بجائزة أفضل فيلم قصير "خاص بالحيوانات" ضمن مهرجان Golden Bridge İstanbul Short Film Festival بتركيا، كما وصل إلى التصفيات النصف نهائية بمهرجان جوائز الفيلم السويدي، كما تم اختياره أيضًا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مونتريال ومهرجان الأناضول الدولي ومهرجان First-Time Filmmaker الذي يقام في لندن ، كما سيعرض الفيلم في Lisbon Film Rendezvous بالبرتغال في يونيو المقبل.

وقد أشاد السيناريست د / مدحت العدل بالفيلم بعد مشاهدته وقال "توقعت استقبالاً حافلاً له في المهرجانات الدولية وفعلاً تم اختياره والاحتفاء به في مصر بئر لا ينضب من المواهب وهذا ما أثبته هذا الفيلم الرقيق والحساس والجديد في موضوعه، مبروك لصناع العمل وننتظر الفيلم التالي بمنتهى الشغف، أما عن نسمة نور الدين فهي إحدى طالباتي الموهوبات في قسم السيناريو، الفيلم بلا حوار علي الإطلاق ولكنه شديد الصدق والخصوصية مدته ٤ د لكنه يقول الكثير".