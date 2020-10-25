"ساويرس" عن تكريم صهيوني بمهرجان الجونة: "اللي عايز يحارب ياخذ بندقية ويروح اسرائيل"

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قال نجيب ساويرس، إن تنظيم مهرجان الجونة، يعد رسالة بأن مصر لن تقف أمام أزمة فيروس كورونا، معقبًا: "لازم نتصدى لكورونا، حتى تكون مصر مذكورة في كل مكان، رغم أن قرار تنظيم المهرجان هذا العام كان صعبًا بسبب أزمة كورونا".



وعن "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، انتقاد تكريم الممثل الفرنسي الصهيوني المدعو جيرار دي بارديو الصهيوني، علق قائلًا: "لازم نتخلى شوية ومانكنش عصبيين أكثر من أصحاب القضية أنفسهم، طب ما نروح نشوف اللي بيطبعوا بجد، وما أكثرهم الآ، اللي عايز يحارب ياخذ بندقية ويروح يحارب اسرائيل، مش عايزين شعارات".



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أخبار مصر

أعضاء 'الصحفيين' يدينون تكريم ممثل فرنسي "صهيوني" في مهرجان الجونة السينمائي الأربعاء 21أكتوبر2020 - 03:45 م

نقابة الصحفييننقابة الصحفيين ميسون أبو الحسن

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أبدى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الموقعون على هذا البيان، رفضهم الكامل لتكريم "مهرجان الجونة السينمائي"، الممثل الفرنسي الداعم للكيان الصهيوني "جيرارد ديبارديو"، مؤكدين أن هذا التكريم الذي يمثل سابقة خطيرة وغير مقبولة، وتحديًا علنيًا واضحًا لموقف المثقفين المصريين وأعضاء النقابات المهنية الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل، والمتمسك بالمقاطعة الشاملة لكل من يدعم الاحتلال الإسرائيلي البغيض على حساب الحق الفلسطيني والعربي.



وقال الموقعون على البيان -وهم يرفضون كل صور التطبيع- مطالبتهم القائمين على مهرجان الجونة، بإلغاء تكريم الممثل الفرنسي الداعم للكيان الصهيوني، وهو التكريم الذي لن يضيف إلى المهرجان إلا نقطة سوداء ستلاحقه دائمًا، خاصة مع توالي الاتهامات الأخلاقية للممثل الفرنسي.

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وذكر الموقعون إدارة المهرجان بأن ديبارديو قام بتمثيل ودعم إنتاج فيلم دعائي يدعو يهود العالم "لإعادة اكتشاف جذورهم التاريخية في أرض الميعاد"، وقام منذ أقل من عامين بتسويق التوقيع على بيان تحريضي في فرنسا يعبق برائحة الكراهية ضد كل من تسول له نفسه انتقاد الصهيونية "وإسرائيل".



وحيا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين -الموقعون على البيان- موقف الصحفيين والمثقفين والنقاد والفنانين، ومن أعلنوا موقفهم بوضوح ودون مواربة أو حسابات صغيرة، بإدانة هذا التكريم.







كما ثمن الموقعون موقف الزملاء الصحفيين الرافض للتطبيع، والمتمسك بقرار جمعيتهم العمومية؛ الذي يحظر التطبيع بكل صوره، ويدعمون موقفهم لمقاطعة جلسة تكريم هذا الممثل وعدم نشرها.



الموقعون:

أعضاء مجلس نقابة الصحفيين

هشام يونس

محمد خراجة

محمود كامل

محمد سعد عبدالحفيظ

عمرو بدر



