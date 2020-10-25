محافظ الإسكندرية: السيدات يتصدرن المشهد في انتخابات مجلس النواب

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قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن السيدات يتصدرن المشهد في انتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهن خلال الاستحقاق الدستوري، الذي يقام وسط إجراءات احترازية ووقائية متبعة على أكمل وجه.



وأضاف أنه تم توفير مطهرات وكحوليات داخل اللجان وخارجها، بالإضافة لكمامات لغير مرتادي الكمامة، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تجاوزات على الإطلاق في أي دائرة من دوائر محافظة الإسكندرية، على الرغم من المنافسة الشرسة.



واستكمل حديثه، موجهًا الدعوة لجميع الناخبين بضرورة التوجه إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم كونه حق مشروع لهم وأمانة لاختيار المرشح الذي من المفترض أن يمثلهم في المجلس البرلماني المقبل.



وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.