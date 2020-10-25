مجلس السلم الأفريقي يعتمد خارطة طريق القاهرة لتعزيز عملية حفظ السلام الأممية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
اعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي اليوم الاحد، اعتماد وثيقة "خارطة طريق القاهرة لتعزيز عمليات حفظ السلام الأممية"، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة السفير أسامة عبد الخالق، سفير جمهورية مصر العربية في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي.

وقد صرح "عبد الخالق" أن الوثيقة التي تحمل اسم القاهرة هي نتاج للمؤتمر الإقليمي رفيع المستوي حول عمليات حفظ السلام الذي استضافته القاهرة في نهاية عام 2018، وتم اعتمادها خلال اجتماع وزراء الدفاع الأفارقة الذي عقد في إطار اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة والتي قامت وزارة الدفاع المصرية باستضافة اجتماعاتها في شهر ديسمبر 2019 بالقاهرة.

وأوضح "عبد الخالق" أن الوثيقة تعرض عددًا من التوصيات المقدمة من جانب الدول الأفريقية – والتي قامت مصر ببلورتها - دعمًا لمبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام"، وفي إطار الحفاظ على مصالح الدول الأفريقية الأكثر اسهامًا بقوات في منظومة حفظ السلام الأممية، ومنها مصر التي تحتل المركز السابع دوليًا في ترتيب الدول المساهمة بقوات في المنظومة الأممية.

وأضاف السفير المصري أن الوثيقة تضع أربعة محاور رئيسية لتعزيز أداء بعثات حفظ السلام الأممية، تتمثل في: تعزيز الحلول السياسية مع تفويض البعثات الأممية بولايات واضحة ومتدرجة وقابلة للتنفيذ، ومُساءلة جميع الفاعلين ببعثات حفظ السلام بما في ذلك حفظة السلام من المدنيين والقوات النظامية عن فعالية أداء البعثة ومعالجة أوجه القصور بها، وتوفير قوات نظامية مدربة ومجهزة للمشاركة في بعثات حفظ السلام مع العمل على تطوير أساليب تدريبها، بالإضافة إلى قيام مكاتب وفرق الأمم المتحدة القُطْرِية بتعزيز جهودها في دعم الدول المضيفة للبعثات الأممية في مجال حفظ وبناء السلام، خصوصًا خلال المراحل الانتقالية من بعثات أممية لحفظ السلام إلى بعثات أممية لبناء السلام.

أخبار تهمك

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ ثلث ساعة

الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ 36 دقيقة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ أقل من ساعة

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ يوم

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

08:00 م

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

04:59 م

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

08:15 م

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

09:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه