الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة كثيفة في الفترة المقبلة علي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

طقس غدا الاثنين:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما حار علي جنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة برياح معتدلة علي كافة انحاء البلاد.

طقس يوم الثلاثاء المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الثلاثاء المقبل، طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما حار علي جنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الثلاثاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة برياح معتدلة علي كافة انحاء البلاد.

طقس يوم الأربعاء المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل، طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة برياح معتدلة علي كافة انحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 32للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23.

وتبلع درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 32للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 32للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25.

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