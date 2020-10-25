محافظ أسيوط يكشف مستجدات المشهد الانتخابي في ثاني أيام التصويت

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اليوم الأول مر بدون أي تجاوزات أو شكاوى في انتخابات مجلس النواب، وحتى الآن، موضحًا أن هناك التزام من كافة الأجهزة التنفيذية والمواطنين، في جو ديمقراطي رائع.

وأضاف عصام سعد، خلال لقاء له على قناة "صدى البلد" خلال تغطية انتخابات مجلس النواب، أن قوات الأمن تستحق الشكر والتقدير على التأمين الرائع للاستحقاق الانتخابي، بالإضافة للأجهزة التنفيذية التي ذللت كافة العقبات، للعبور من الاستحقاق الدستوري بنجاح، مطالبًا بضرورة مشاركة المواطنين في العُرس الديمقراطي، لتحقيق أهدافه ومصالح الوطن والمواطنين.

واستكمل أن هناك تنسيق بين المحافظة والأجهزة الأمنية، لتسهيل كافة الأمور، حيث أن كل المرافق موجود بالكامل في غرفة المحافظة، مشيرًا إلى أن كل اللجان تتوافر فيها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، سواء توفير الكحوليات والمطهرات، مضيفًا: «لابد وأن يشارك المواطن في العملية الانتخابية وهو آمن تمامًا».

وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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