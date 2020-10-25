"ساويرس" يُطالب الدولة بتوفير أرض بالمجان لبناء إسكان للفقراء

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:37 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
كـسـاب أحـمـد
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قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه متوسع جدًا في النشاط العقاري خلال الفترة السابقة، مضيفًا أن الحديث على أنه لا يقوم بإنشاء مشاريع للطبقة المتوسطة أمر غير صحيح، وعندما سقوط صخرة الدويقة، قام شقيقية بتوفير كافة الوحدات السكنية للمتضررين.

وأشار "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الدولة عليها أن تخصص أراضي مجانية أو بأسعار مخفضة لرجال الأعمال لبناء إسكان بسعر مخفض للطبقات الفقيرة والمتوسطة، معقبًا: "ممكن نتفق على الأسعر قبل التنفيذ، سعر المتر دلوقتي وصل لـ10آلاف جنيه، يعني الشقة الـ100 متر أرض بس سعرها يصل لمليون جنيه، ده غير المبنى".

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أشاد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، بالإعلامية لميس الحديدي ودورها في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "ساويرس" خلال لقائه بالسهرة الخاصة عقب افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المذاع على فضائية "أون": "عايز أقول شهادة، محدش وقف وقفة رجالة زي الست دي، بالصلابة وعدم الخوف والإصرار، عايز اشيلها فوق دماغي".

من جانبها قالت يسرا في إشارة إلى الإعلامية لميس الحديدي: "هي وطنية جدا، وقامت بمواقف لبلدها من أعظم ما يكون"، لترد لميس قائلة "دوري دوري وده نابع من حبي لبلدي".

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