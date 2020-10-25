هشام النقيب يقود غزل بورسعيد بالموسم الجديد

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قرر مجلس إدارة نادى غزل بورسعيد، تعيين هشام النقيب مديراً فنياً للفريق الأول للكرة بالنادي ، إستعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الرابع 2020-2021 .



هذا وقد تم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون ل " النقيب " والذي ضم كلا من :

السيد عبد العزيز " مشرفا عاما على الكرة " ، هشام النقيب "مديراً فنياً " ، السيد حسان " مدرب عام " ، سليمان الديب " مساعد مدرب " ، مدحت حلاوة "مدرب حراس مرمى " ، طارق أبو سيف " مدير إدارى " ، إبراهيم العشرى " علاج طبيعي " .



وكان فريق غزل بورسعيد قد اعتذر عن المشاركة في دوري القسم الثالث منذ موسمين ، ليعود للمشاركة بدوري القسم الرابع .