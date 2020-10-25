نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: على الأحزاب النزول للشارع المصري وعدم انتظار المواطنين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن وجود رجال قاء سواء في مجلس الشيوخ أو النواب سيساهم في ضبط التشريعات، والإيقاع التشريعي. 

وأشار "الشناوي"، خلال لقاء خاص بالتغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب 2020 عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن التشريع سيخرج إلى النور وهو متكامل، وليس به أخطاء أو هفوات، وستلبي احتياجات المواطنين، منوها بأن دور الأحزاب السياسية يجب أن ينمو أكثر من ذلك.

وأضاف أن الأحزاب السياسية يجب أن تنزل إلى الشارع المصري، وتتعامل مع كل فئات المجتمع، ولا ينتظروا أن يأتي المواطن إليهم.

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

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