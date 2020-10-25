قبل إنتهاء التصويت.. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بالإسكندرية

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توافدت السيدات والفتيات من مختلف الأعمار، مساء اليوم وقبل غلق الصناديق على لجان الإقتراع بمدرسة سيد درويش وسط الإسكندرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وسط التزام بارتداء الكمامة.



وقالت السيدة "أماني" المشاركة في الأنتخابات واجب وطني لابد من الجميع المشاركة فيه، وأنه رغم ظروف كورونا.



وتابعت سيدة تستند على "العكاز" شاركت رغم كبر سني ومرضي واصطحبت أبنتي معي لتساعدني، ويجب على الجميع المشاركة في الانتخابات من أجل بلدنا.



وأصطحبت "مروة" أطفالها للمشاركة في الإنتخابات، ليتعلموا حب بلادهم ويكون لهم دور إيجابي في المستقبل، وقالت السيدة "للفجر": برغم من سوء الأحوال الجوية اصطحبت أبنائي ووالدتي للإدلاء بأصواتنا، ووالدتي سعيدة بنزولها للإنتخابات.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الإنتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا، موزعين على 1160 لجنة فرعية بـ 6 دوائر انتخابية هي "المنتزه، الرمل، محرم بك، سيدي جابر، العطارين، الدخيلة".



ويذكر أن انطلقت اليوم السبت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ١٠٢٤٠ لجنة فرعية بدوائر ١٤ محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



وفي نظام القائمة تجرى الإنتخابات بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.