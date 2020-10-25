وصلة رقص لـ جوهرة وحسن شاكوش عبر "انستجرام"

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شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "جوهرة" في الفيديو مع حسن شاكوش، وهما يتمايلون على أنغام أغنيتة الجديدة "سالكة" نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "سالكة" بمشاركة مغني الراب ويجز عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب"



وجاءت الأغنية من كلمات ويجز ومحمد مجدي ومن ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والفيديو كليب من إخراج شمس الصواف.



وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

