نائب الدستورية السابق: إجراء الانتخابات في موعدها رغم كورونا دليل على قوة الدولة (فيديو)

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أشاد المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بإصرار الدولة المصرية على إجراء انتخابات مجلس النواب ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ في موعدها في ظل جائحة فيروس كورونا.



وقال "الشناوي" في لقائه خلال التغطية الخاصة لانتخابات نواب مصر المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه كان من المهم إجراء الانتخابات وسط إجراءات احترازية هائلة ومراعاة للظروف الصحية.



وأكد أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت هو دليل على قوة الدولة المصرية لإصرارها على إجراء الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخابات النواب والشيوخ في موعده.



كما أكد على أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، حتى يشارك الناخب في صنع سياسة الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.



وتابع "مش عايز المواطن اللي قاعد على الكنبة، عايزين المواطن ينزل ويشارك ويعبر عن رأيه، عايزين المواطن ينزل علشان نفسه وأولاده، حتى يرى المستقبل المشرق له ولبلده".



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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.