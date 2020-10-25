شاهد.. أسر ياسين و روجينا في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شاركت الإعلامية انجي علي متابعيها مقطع فيديو جديد للفنانة روجينا بصحبة النجم أسر ياسين على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون روجينا اسر ياسين

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ يوم

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ 34 دقيقة

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مهرجان الجونة السينمائي يستقبل طلبات الاعتماد الصحفي

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

تصريح غريب من انجي المقدم عن عام 2020

شاهد.. ليلي علوى من افتتاح مهرجان الجونه السينمائي

بفستان أصفر.. كندة علوش تتألق على الريد كاربت بافتتاح مهرجان الجونة

بفستان مختلف.. ريم مصطفي تجذب الأنظار لها في افتتاح مهرجان الجونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

08:00 م

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

04:59 م

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

09:58 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه