السندات السيادية الإماراتية ضمن الأعلى عائداً والأكثر موثوقية عالمياً

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
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أكد معهد التمويل الدولي في تقريره الصادر حديثاً بعنوان "مبادئ لتدفقات رأسمالية مستقرة وإعادة هيكلة عادلة للديون" على أن السندات التي تطرحها الإمارات تحظى بأعلى مستوى من الإقبال من جانب المستثمرين العالميين.

وأوضح تقرير المعهد الدولي أن طرح السندات السيادية خلال العام الجاري شهد طفرة غير مسبوقة خاصة بعد تفشي "كوفيد 19" في العالم.

وتهدف الدول من طرح السندات السيادية، توفير مصادر للتمويل في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وأضاف المعهد، أن الفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر من عام 2020، شهدت طرح سندات طويلة الأجل بقيمة إجمالية بلغت 4 تريليونات دولار.

واستأثرت منها السندات الحكومية بنحو 2.7 تريليون دولار، حيث لفت إلى أن الإمارات كانت من ضمن أكثر الدول إصداراً للديون السيادية خلال العام الجاري.

وأضاف، أن الدولة اعتمدت في ذلك على الإقبال الهائل من جانب المستثمرين العالميين على السندات الحكومية الصادرة من دول الخليج العربي بصفة عامة، والإمارات بصفة خاصة.

وأشار المعهد الدولي إلى أن السندات الحكومية التي تطرحها الإمارات تحظى أيضاً بدرجة عالية من الموثوقية لدى المستثمرين العالميين.

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