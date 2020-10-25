إنجي علي تخطف الأنظار بفستان يظهر وزنها في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الإعلامية إنجي علي،في اليوم الثالث في مهرجان الجونة السينمائي، والتي حرصت على حضور أول أيام المهرجان.

وكانت "علي" في اليوم الثالث بملابس بيضاء تظهر وزنها بشكل مفاجئ حيث شاركت صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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