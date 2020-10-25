"إلا أنا" أول مسلسل مصري يناقش مرض البهاق

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عرضت الحلقة الأولى من حكاية "لازم أعيش" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" الأحد؛ الذي يناقش العديد من قضايا المرأة، وتطرح حكاية "لازم أعيش" مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وذلك لأول مرة في الدراما المصرية. 
سلسلة الا انا قصص مستواحاه من احداث حقيقية، فكره الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.
، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، وتم عرض 5 حكايات هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيرى عادل، و”ضى القمر” بطولة كندة علوش

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