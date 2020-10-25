"إلا أنا" أول مسلسل مصري يناقش مرض البهاق













عرضت الحلقة الأولى من حكاية "لازم أعيش" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" الأحد؛ الذي يناقش العديد من قضايا المرأة، وتطرح حكاية "لازم أعيش" مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وذلك لأول مرة في الدراما المصرية.

سلسلة الا انا قصص مستواحاه من احداث حقيقية، فكره الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.