خبر سار للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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ذكرت تقارير صحفية أن خالد محمود طبيب فريق كرة القدم في الأهلي بث الطمأنينة في الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن إصابة التونسي علي معلول في العضلة الخلفية.


وقام خالد محمود بإبلاغ موسيماني بجاهزية معلول لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 6 نوفمبر القادم.


وأفاد أحد المصادر في جهاز كرة القدم في الأهلي أن علي معلول يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية بسبب ضغط المباريات وإرهاق السفر من وإلى المغرب في الأيام الماضية لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي وهو ما تسبب في شكواه من الإصابة.


ومن المتوقع أن يخوض معلول تدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مشيرًا إلى أن الطبيب أبلغ الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني بتفضيله إراحة النجم التونسي في مباراة طلائع الجيش في حالة استمرار شكواه من آلام العضلة الخلفية.


ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري ومن المقرر أن يقوم اتحاد كرة القدم بتسليم الأهلي درع الدوري عقب نهاية المباراة.

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