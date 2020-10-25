محافظ الإسكندرية: الأمطار لم تؤثر على سير العملية الانتخابية (فيديو)

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنهم لديهم 3 غرف عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب، وهناك تعاون وتنسيق وتواصل بين الغرف لتلقي أي شكاوى.



وتابع "الشريف"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "لم نرصد أي معوقات للعملية الانتخابية، ولم تحدث أي مشاكل، ولم نرصد أي مخالفات أو خروقات تعيق العملية الانتخابية، والأمن على أهبة الاستعداد".



وأضاف: "لم تشهد الإسكندرية أمطارًا إلا بالأمس على منطقة غرب الإسكندرية بالعجمي والهانوفيل والبيطاش، وتم تصريف المياه في نصف ساعة، ولكن لم تعيق حركة المرور، أو سير العملية الانتخابية".



وأشار إلى أن غرف العمليات تضم جميع الجهات التنفيذية التابعة للمحافظة بداية من الصرف الصحي وشركات المياه والكهرباء ومندوبي الأحياء وغيرها، لافتًا إلى أن كل غرفة لديها 34 ممثل للجهات المتواجدة في اللجان، معلقًا: "لم نرصد أي معوقات للعملية الانتخابية حتى الآن".



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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

