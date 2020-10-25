تنسيقية شباب الأحزاب: رصدنا بعض المخالفات المتعلقة بكسر الصمت الانتخابي (فيديو)

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

قال محمد عبد العزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، إن العملية الانتخابية تسير بشكل هادئ ومنتظم، مؤكدًا على التزام جميع المقار واللجان الانتخابية بالإجراءات الاحترازية والتعقيم.وأضاف "عبد العزيز" خلال تصريحات خاصة على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه تم رصد بعض المخالفات المتعلقة بكسر الصمت الانتخابي خارج مقار اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أنها مخالفات طفيفة لا تسيطر على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها.وأشار إلى أنه من المنتظر ارتفاع معدلات التصويت مع الساعات القليلة القادمة، موضحًا أن محافظات الصعيد شهدت تصويت مكثف في أغلب المقار واللجان الانتخابية.