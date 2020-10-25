انكماش الأقتصاد الأوروبي مع الموجة الثانية لكورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً) في منطقة اليورو سجل 49.4 نقطة في القراءة الأولية خلال أكتوبر، مقابل 50.4 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 4 أشهر بفعل انكماش مؤشر مديري المشتريات الخدمي خلال الشهر الجاري إلى 46.2 نقطة مقارنة مع 48 نقطة في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يسجل النشاط الخدمي في منطقة اليورو 47.1 نقطة في الشهر الماضي.

وجاء التراجع القوي لنشاط الخدمات مع تزايد إصابات كورونا في أوروبا مما يؤثر على طلب المستهلكين.

في حين ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 26 شهراً مسجلاً 54.4 نقطة خلال أكتوبر، مقارنة مع 53.7 نقطة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 10:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1844 دولار.

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