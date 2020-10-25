نابولي ينتزع فوزا مثيرا من بينفينتو بالدوري الإيطالي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:59 م
نابولي
نابولي
وكالات
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حقق نابولي فوزا مثيرا على نظيره بينفينتو بثنائية مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب سانتا كولومبا، تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق اللاعب روبرتو إنسيني (ق30).

وفي الدقيقة (60) تمكن اللاعب لورينزو إنسيني من إدراك هدف التعادل للضيوف قبل أن يضيف زميله أندريا بيتانيا الهدف الثاني للفريق (ق67).

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده من النقاط إلى 11 في الوصافة، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 6 نقاط في المركز الـ12.

وفي نفس الجولة، نجح فريق بارما في التعادل أمام ضيفه سبيزيا (2-2) في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (إينيو تارديني).

وسجل للضيوف كل من جوليان شابوت (ق28) وكيفين أجوديلو (ق31)، بينما أحرز لأصحاب الأرض كل من ريكاردو جايلولو (ق34) ويوراي كوتشا (ق90+2) من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، رفع سبيزيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ13، وبارما إلى 4 نقاط في المركز الـ16.

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