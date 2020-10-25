سارة سلامة تستعيد ذكريات الصيف بصورة في البيسين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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استعادت الفنانة سارة سلامة أيام الصيف، من خلال صورة لها من حمام السباحة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "سلامة"، في حمام السباحة، وكتبت تعليقا قائله: "أيام الصيف"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات "انتي احلي ما في الصيف".

يذكر أن أهم أعمال الفنانة سارة سلامة الفنية "الهروب"، "موجة حارة"، "ابن حلال"، "اسم مؤقت"، "الكبير أوي"، و"حواري بوخاريست".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سارة سلامة، مسلسل "يانا يا جدو" وذلك في اسلباق الرمضاني الماضي.

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