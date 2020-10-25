منسق البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: لا سلبيات وكورونا لم تؤثر على عملية التصويت

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت هاجر منصف، منسق فريق المتابعة الدولية بالبعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات، إن هناك 7 منظمات دولية تتابع العملية الانتخابية، وقوام البعثة الدولية 115 فرد، يتابعون 6 محافظات في المرحلة الأولى.

وأشارت "هاجر"، خلال اتصال هاتفي بالتغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب 2020 عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن هناك 7 فرق تابعت العملية الانتخابية خلال اليوم الأول، لافتا إلى أن كل المحافظات التي تلقوها كانت إيجابية، لافتة إلى أن فيروس كورونا لم تؤثر على العملية الانتخابية.

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

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