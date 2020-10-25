إنجي المقدم فى إطلالة جريئة على الريد كاربت بمهرجان الجونة

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شاركت الفنانة إنجي المقدم، جمهورها بـ مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "المقدم" في الصور بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفستان أحمر مكشوف البطن، وشعر منسدل على كتفيها على الريد كاربت فى مهرجان الجونة السينمائى.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.



وتتواصل فعاليات مهرجان الجونة حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي، محمد فراج، محمود الليثي، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزي، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبي، صبري فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحب، محمد جمعة، عمر السعيد.

