المحافظ يستقبل رئيس نادي أسوان والجهاز الفني الجديد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:46 م
اللقاء
اللقاء
فتح الله رضوان
Advertisements
فى إطار إهتمامه المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادى أسوان الرياضى، ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برئيس مجلس إدارة النادى اللواء أحمد سليمان والمدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم الكابتن سامى الشيشينى والكابتن أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق حيث تناول اللقاء خطة الإعداد وسبل دعم النادى وأهم التحديات التى تواجه مسيرة الفريق بعد نجاحه في البقاء في الموسم القادم للدورى الممتاز.

وأعرب اللواء أشرف عطية عن ثقته الكاملة فى إختيار مجلس الإدارة للكابتن سامى الشيشينى لتولى المسئولية خلال المرحلة القادمة، مطالبًا بالحفاظ على مكانة نادى أسوان بالدورى الممتاز بالموسم الجديد، كما أكد محافظ أسوان على دعمه ومساندته لمسيرة فريق الكرة مع الحرص على تذليل العقبات أولًا بأول لتوفير الإستقرار لزهرة الجنوب.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار في دورى الأضواء، فيما أعرب الكابتن سامى الشيشينى عن سعادته بلقاء محافظ أسوان، مؤكدًا على أنه سيعمل بكل إخلاص وتفاني هو والجهاز الفنى المعاون له ولاعبى الفريق لتحقيق طموحات جماهير أسوان.

أخبار تهمك

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى

منذ حوالي 3 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 9 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ ساعتين

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

04:59 م

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

09:58 ص

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

04:30 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه