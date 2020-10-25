المحافظ يستقبل رئيس نادي أسوان والجهاز الفني الجديد



ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار في دورى الأضواء، فيما أعرب الكابتن سامى الشيشينى عن سعادته بلقاء محافظ أسوان، مؤكدًا على أنه سيعمل بكل إخلاص وتفاني هو والجهاز الفنى المعاون له ولاعبى الفريق لتحقيق طموحات جماهير أسوان.

فى إطار إهتمامه المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادى أسوان الرياضى، ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برئيس مجلس إدارة النادى اللواء أحمد سليمان والمدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم الكابتن سامى الشيشينى والكابتن أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق حيث تناول اللقاء خطة الإعداد وسبل دعم النادى وأهم التحديات التى تواجه مسيرة الفريق بعد نجاحه في البقاء في الموسم القادم للدورى الممتاز.وأعرب اللواء أشرف عطية عن ثقته الكاملة فى إختيار مجلس الإدارة للكابتن سامى الشيشينى لتولى المسئولية خلال المرحلة القادمة، مطالبًا بالحفاظ على مكانة نادى أسوان بالدورى الممتاز بالموسم الجديد، كما أكد محافظ أسوان على دعمه ومساندته لمسيرة فريق الكرة مع الحرص على تذليل العقبات أولًا بأول لتوفير الإستقرار لزهرة الجنوب.