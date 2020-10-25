غلق ٧ سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة،، حملة مكثفة على سناتر الدروس الخصوصية المتواجدة بنطاق الحى للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظًا على أرواح وصحة الطلاب.

قاد الحملة محمد انور نائب رئيس الحى، والفريق المعاون المشكل من احمد سمير مدير ادارة البيئة، واحمد عبادة مدير المتابعة الميدانية.

وقد أسفرت جهود الحملة عن غلق ٧ سناتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بمنطقة مسجد الجمال من الجلاء، ومنطقة شارع كلية الاداب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمخالفته لتعليمات رئاسة الوزراء المصرية.

وفى نفس السياق ناشد رئيس حى غرب المنصورة كافة المعلمين والمعلمات بالتوقف فورًا عن أى أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنص على منع أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها، محذرا من مخالفة ذلك القرار خاصة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والتى تأتى فى إطار الحرص الشديد على مستقبل الزملاء المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب.


وذلك على ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفى ظل الاجراءات الاحترازية التى أتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بمنع كافة أشكال التجمعات، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال المخالفات، وردع المخالفين بكل حزم وقوة
غلق ٧ سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
غلق ٧ سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
غلق ٧ سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
غلق ٧ سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
غلق ٧ سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
غلق ٧ سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة

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