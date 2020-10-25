نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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قام أحمد مرتضي منصور المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بجولة أمام المقار الانتخابية بمناطق الدقي والعجوزة والمهندسين،والتقط عدد من الصور مع عدد من المؤيدين لانتخابه.

وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ١٠٢٤٠ لجنة فرعية بدوائر ١٤ محافظة بالنظام الفردي وهي: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح".

وفي نظام القائمة تُجرى الانتخابات بالنسبة إلى الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر)، وخُصص لها 100 مقعد، أيضًا في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، وخُصص لها 42 مقعدًا.

وتستمر عملية التصويت على مدى يومي الاقتراع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام أطراف العملية الانتخابية كافة بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل انتخابات النظام الفردي بدائرة دير مواس بالمنيا، بعد إدراج مرشح جديد فى القائمة النهائية للمرشحين، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وسيتم تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات على المقاعد الفردية، على أن تُجرى انتخابات القائمة بالدائرة نفسها حاليًّا دون تأجيل.
نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه
نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه
نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه
نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه
نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه
نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه
نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه
نجل مرتضي يتفقد اللجان الانتخابية ويلتقط صورا مع مؤيديه

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