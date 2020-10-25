في جولة تفتيشية للسياحة.. 9 إنذارات بالغلق و32 مركز بحري مغلق

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أوفد قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة لجان للمرور والتفتيش علي مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناءوذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.



وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن اللجان قامت بتفتيش وفحص ٥٠ مركز غوص، و٤٩ مركز أنشطة بحرية، كما وجهت ٩ انذارات لمراكز غوص وأنشطة بحرية لحثهم علي سرعة انهاء اجراءات تجديد التراخيص، بالاضافة الي وجود ٣٢ مركز عوض ومراكز أنشطة بحرية مغلقة تأثراَ بأزمة فيروس كورونا المستجد.



كما رصدت اللجان خلال عملية التفتيش والفحص عدد من الكيانات غير الشرعية لمراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية والتي تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة والاثار وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ورصدت اللجان أيضا عدداَ من الممارسات الخاطئة للأنشطة البحرية " السنوركل- الغوص".



وأشارت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة الي أن هذا يأتي استكمالا لجهود القطاع لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص ومراكز الانشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالاضافة الي الالتزام بضوابط السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.