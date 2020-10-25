السيطرة على حريق اندلع في مخزن مواد بلاستيكية بالشيخ زايد

Advertisements

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب في مخزن مواد بلاستيكية بمدينة الشيخ زايد، قبل وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مخزن بمدينة الشيخ زايد.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين، بسيارتي إطفاء بقيادة رئيس قطاع إطفاء أكتوبر.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن نشوب الحريق بمخزن مواد بلاستيكية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

