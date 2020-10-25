غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بالفيوم تتابع سير العملية الانتخابية في يومها الثاني

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لليوم الثانى على التوالى تتابع غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بالفيوم برئاسة المهندس عبد القادر الجارحى عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظه وا محمد رجب امين تنمية الموارد والمنسق التنفيذى لغرفة عمليات الحزب وا احمد الجندى امين الشباب بالمحافظة

تشير المؤشرات الأولية الي تزايد الإقبال علي التصويت فى انتخابات مجلس النواب،



حيث شهدت الدوائر الاربعه دورا بارزا لشباب الحزب فى تسهيل وتيسير العملية الانتخابية على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم



كما تظهر المؤشرات الأولية إكتساح القائمة الوطنية من أجل مصر وتقدم مرشحى الحزب على القوائم الفردية وحصولهم على المراكز الأولى بالدوائر الأربعة وسوف تحسم الساعات المتبقيه فرص الاعاده أو الفوز من الجوله الاولى،



وتصدرت المرأة والشباب وكبار السن وذوى القدرات الخاصة المشهد الانتخابي فى يومه الثانى الذي تميز بتلاحم المواطنين مع مرشحي الحزب فى انتخابات البرلمان المصري 2020.

