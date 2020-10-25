عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: "الإجراءات المتبعة من الهيئة الوطنية غير مسبوقة"

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وجه كوفي كانكام، عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على الإجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها لتيسير عملية الانتخابات، موضحًا أن العملية منظمة لأقصى درجة ممكنة.



وأضاف خلال لقائه بالإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية انتخابات مجلس النواب، على قناة "صدى البلد"، أن هناك لجان شهدت معدلات مرتفعة للغاية، مثل محافظة البحيرة، بينما هناك لجان شهدت إقبال ضعيف بعض الشيء، داعيًا المواطنين على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم كونه يشكل المستقبل.



واستكمل أن التقرير الذي سيتم تسليمه للبعثة الدولية لمتابعة الانتخابات سيكون رائعًا، نتيجة لما لمسه من تنفيذ لكافة الإجراءات الاحترازية بشكل جيد للغاية، على الرغم من أن هناك القليل من المواطنين تجاهلوا ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات إلا أنه في المجمل التنظيم رائع للغاية، مشيرًا إلى أن النظام السياسي في مصر رائع.



وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

