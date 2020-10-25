مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

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شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "دياب" في الصورة بـ بإطلالة جريئة علي حمام السباحة خطفت بها الأنظار واعتمدت على المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك، وتركت شعرها منسدلا علة كتافها وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي، بجانب الفنان ماجد المصري.



مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.



