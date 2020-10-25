صحيفة أمريكية تكشف عن مصير بوجبا في الميركاتو المقبل

كشف تقرير صحفي أمريكي، اليوم الجمعة، أن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد لا يزال غامضًا بشكل كبير، في ظل المستوى المتذبذب الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الإنجليزي.





وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، ان مانشستر يونايتد قام بتفعيل بند التجديد التلقائي في عقده مع بوجبا لمدة موسم واحد، بموافقة اللاعب الفرنسي، لينتهي في صيف 2022.





ويعتبر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بوجاب هدف أساسي لإدارة الميرنجي أكثر من مرة على التعاقد مع نجم يوفنتوس السابق.





وأوضحت الشبكة، أن بوجبا سيتعين عليه أن يختار بين مانشستر يونايتد وريال مدريد الصيف المقبل، في الوقت الذي عاود فيه يوفنتوس الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي لإعادته مرة أخرى.





وأختتمت الشبكة، أنه مع كل تلك الإشاعات، فإن بوجبا لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة.