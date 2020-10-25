صحيفة أمريكية تكشف عن مصير بوجبا في الميركاتو المقبل

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشف تقرير صحفي أمريكي، اليوم الجمعة، أن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد لا يزال غامضًا بشكل كبير، في ظل المستوى المتذبذب الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الإنجليزي.


وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، ان مانشستر يونايتد قام بتفعيل بند التجديد التلقائي في عقده مع بوجبا لمدة موسم واحد، بموافقة اللاعب الفرنسي، لينتهي في صيف 2022.


ويعتبر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بوجاب هدف أساسي لإدارة الميرنجي أكثر من مرة على التعاقد مع نجم يوفنتوس السابق.


وأوضحت الشبكة، أن بوجبا سيتعين عليه أن يختار بين مانشستر يونايتد وريال مدريد الصيف المقبل، في الوقت الذي عاود فيه يوفنتوس الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي لإعادته مرة أخرى.


وأختتمت الشبكة، أنه مع كل تلك الإشاعات، فإن بوجبا لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة. 

أخبار تهمك

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ ساعتين

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة

الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى

منذ حوالي 3 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

04:59 م

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

09:58 ص

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

04:30 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه