محمد عبد الرحمن يروج لـ فيلم "الخطة العايمة" بصورة مع غادة عادل وعلي ربيع

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روج الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، لـ فيلمه الجديد "الخطة العايمة" وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهر "توتا" في الصورة برفقة الفنان علي ربيع والنجمة غادة عادل، وعلق على الصورة قائلاَ:" أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية 🕺🏻❤️الخطة العايمة بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي #على_الله_التساهيل ".



في سياق متصل، تدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



"الخطة العايمة" بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله، وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

