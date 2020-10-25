المطربة احلام تهاجم الرئيس الفرنسي "ماكرون"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعربت المطربة الاماراتية احلام، عن استيائها بما حدث من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، باسائته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بنشر رسوم مسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم على مبناني حكومية والدفاع عنها.

وكتب احلام، عبر حسابها على تويتر قائلة "‏افيقوا رسول الامة يُهان من السفيه ‎#مكرون رسولكم محمد يا مسلمين وانتوا متفرجون اجعلوا ترند تويتر يتعدى الملايين تغريده جاهزين والا نايمين ‎#إلا_رسول_لله ‎#إلا_رسول_الله_يافرنسا ‎#محمد_صلى_الله_عليه_وسلم".

وقال ماكرون خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نتخل عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.

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ماكرون المطربة احلام الرئيس الفرنسي احلام

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