الفنانة أيتن عامر في أحدث ظهور لها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "عامر" في الصورة بصحبة النجمة يسرا أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدي، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هانى رمزي، محمد فراج، محمود الليثي، هاني عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزي، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبي، صبري فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحي، محمد جمعة، عمر السعيد.

وحضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللي كريم، منة شلبي، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقي، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربيني، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدي، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصي، ايناس الدغيدي، انجي المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.

وتواجد أيضًا كل من أحمد داود، علا رشدي، أحمد داش، سهر الصايغ، عمر الشناوي، محمد جمعة، سارة حناشي، فاطمة الناصر، أميرة المصري، عمر السعيد، هند عبد الحليم، ناردين فرج، عمرو عابد، ندى موسى، نور قدري، عبد الرحمن اليمانى، رامز امير، على الطيب، مريم الخشت، ميرنا نور الدين، محمد حاتم، انجي اباظة، سلوى محمد على، محمد ثروت، ريم سامي، سارة عبد الرحمن، محمد علي بن جمعة، ريم بن مسعود، مريم فرجاني، أميرة سيف، أنسي أبو سيف، محمد محسن، هدى الاتربي، خالد أنور، هدى المفتي، ثراء جوبيل، تارا عماد، بسنت شوقي،مصطفى درويش، كريم سامى، حسن ابو الروس، ميساء مغربى، اصيل عمران، استيفانى صليبا، سامر المصرى، فراس سعيد، لينا شماميان.

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