بورصة عمان تشارك في اجتماع برنامج الأمم المتحدة حول التمويل المستدام

شاركت بورصة عمان، ممثلة بالمدير التنفيذي لها، مازن الوظائفي، في فعاليات المؤتمر السنوي بعنوان الطاولة المستديرة العالمية "Financing a Resilient Future"، الذي عُقد بتنظيم من مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني ZOOM.





وشهد هذا الحدث العالمي الذي يُعقد كل سنتين مشاركة من قبل نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية المعنية والرؤساء التنفيذيين للعديد من المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية؛ حيث ناقش الاجتماع دور التمويل المستدام أو التمويل لمشاريع الاستدامة التي تُعنى بالحوكمة وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية وخدمة المجتمع ومجابهة الأزمات وتعزيز النمو.





وشارك الوظائفي كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية تحت عنوان: "هل تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولاً نحو التمويل المستدام؟" بهدف التعريف بأهمية دور التمويل المستدام في الحد من المخاطر وتعزيز النمو لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيراً إلى تزايد المعرفة في المنطقة بمفهوم الاستدامة والتزام الكثير من الشركات في المنطقة بتطبيق معايير الاستدامة نظراً لأهمية هذه المعايير لتعزيز الشفافية وأداء الشركات.





كما أشار إلى قصة نجاح الأردن في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية التي أكد عليها المتحدثون، واستعرض تجربة بورصة عمان في مجال نشر قواعد الاستدامة والتوعية بها، مشيراً إلى الخطوات الرائدة للبورصة في هذا المجال، مبينا أن بورصة عمان انضمت في شهر آذار من عام 2016 إلى مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق التزام للشركات المدرجة في البورصة بقضايا المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة. وأشار الوظائفي إلى أهم التطورات التي حدثت مؤخراً والتي تدل على مزيد من الاهتمام بموضوع الاستدامة على المستوى الاقليمي، ومنها إطلاق مؤشر استدامة جديد، حيث أطلقت ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية مؤخراً مؤشراً انتقائياً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أشار إلى إطلاق سوق دبي المالي مؤشر الإمارات للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، خلال شهر أكتوبر من العام الحالي كأول مؤشر من نوعه من الأسواق المالية في الإمارات والمنطقة، بحيث يتضمن الشركات المدرجة التي تتبنى أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.





يُذكر أن بورصة عمان دخلت إلى مؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية مؤخراً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون، ويتكون من 9 أسواق حققت متطلبات ومعايير المؤشر من ضمنها بورصة عمان كأحد المكونات الرئيسية ممثلةً بالبنك العربي بنسبة 3.8%.