زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مونشنجلادباخ في دوري الأبطال

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستسافر لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين – ألتوبي.

 

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – سيرجيو راموس – مارسيلو – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي – سانتوس.

 

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو – فيدي فالفيردي.

 

خط الهجوم: إيدن هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

 

وقد حقق ريال مدريد الفوز في المباراة الماضية بالكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الميركاتو التي أقيمت على ملعب كامب نو.

 

يذكر أن الفريق الأبيض خسر مباراته في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 3-2.

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