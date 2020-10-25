ارتفاع معدلات الانتحار في تركيا خلال أربعة أعوام

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت إحصائيات تركية عن تصاعد معدلات الانتحار في البلاد بسبب الفقر والظروف الاقتصادية منذ عام 2015 وحتى عام 2019، لافتاً إلى أن الفقر بات شبح يطارد الأتراك، لا سيما مع تراجع قيمة الليرة التركية والغلاء.

 

إلى جانب ذلك، أشار معهد الإحصاء التركي إلى أن معدلات الانتحار بسبب الفقر بلغت عام خلال الفترة من 2015 حتى 2019، وصل إلى 1370 حالة،  566 حالة منها تم تسجيلها بين عامي 2018 و2019، مبينةً أن إجمالي عدد المنتحرين على خلفية الظروف المعيشية والاقتصادية منذ تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002، وصل إلى 4801 شخص.

 

وتعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، بسبب فقدان الليرة نسبة كبيرة من قيمتها أمام الدولار، وهي النسبة التي حددها رئيس الحكومة التركية الأسبق، “أحمد داوود أوغلو” بـ 160 في المئة بين عامي 2016 وحتى 2019.

 

كما بين المركز أن نسب الانتحار بسبب الفقر وصلت في عام 2018 إلى 7.3 بالمئة، في حين ارتفعت عام 2019 إلى 9.4 بالمئة، ما اعتبر مؤشراً على تصاعد حجم الأزمة الاقتصادية في تركيا خلال العامين الأخيرين.

 

من جانبه كشف مجلس السلامة والصحة المهنية للعمال التركي، عن تسجيل 54 حالة انتحار بين العمال خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الأشهر المتبقية من العام.

 

وسبق لمراكز بحثية اقتصادية أن رجحت ارتفاع عدد الفقرا في تركيا مع حلول نهاية العام الجاري إلى 20 مليون شخص، لافتة إلى أن 4 ملايين شحص منهم يعتمد على المساعدات الحكومية لتلبية متطلبات المعيشة.

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