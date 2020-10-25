إقبال متزايد في اليوم الثانى لانتخابات النواب بالفيوم

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شهدت معظم اللجان الانتخابية بالدوائر الأربعة بمحافظة الفيوم تزايد الاقبال من الناخبين والحرص على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى واختيار من يمثلهم بمجلس النواب ٢٠٢٠.



وشهدت لجان الدائرة الأولى بمركز وبندر الفيوم تزايد الاقبال منذ الساعات الأولى لفتح اللجان وقد تصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابى فى لجان منشاة بغداد والعشيرى وسنوفر بمركز الفيوم وفى لجان مدرسة الصداقة الفرنسية تزايد الاقبال من الناخبين خلال ساعات الظهيرة.



أما الدائرة الثانية بمركز إطسا فكانت الطوابير والحشود من الناخبين ٱمام اللجان ٱبرز مظاهر العملية الانتخابية فقد شهدت لجنة قرية منيا الحيط إصطفاف الناخبين فى طوابير امام اللجنة للإدلاء باصواتهم.



وفى الدائرة الثالثة بمركزى سنورس وطامية شهدت اللجان إقبالا متزايدا من الناخبين من كافة الأعمار حيث شهدت لجنة مدرسة الروبيات بطامية اقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.



كما شهدت لجان الدائرة الرابعة بمركزى ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة تصدر المرأة للمشهد الإنتخابى فى معظم اللجان مثل كحك بحرى والحامولى والريان بمركز يوسف الصديق، ولجان سنرو وشكشوك بمركز ابشواى.



وإستقبلت اللجان الانتخابية المواطنين من كافة الأعمار في الدقائق الأولى من فتح الأبواب فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية واتسمت الأجواء بالانضباط والتنظيم الجيد.



يذكر ان محافظة الفيوم تضم ٦٣٣ لجنة فرعية موزعين على ٢٨٤ مقر اتتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة لاستقبال ٢ مليون و٩ الاف و٢٢٩ ناخبا.

