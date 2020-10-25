محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم اجتماعًا موسعًا لوضع آليات تنفيذ مبادرة صحوة لرفع الوعي لدى الشباب، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، واللواء شبل عبد الجواد الخبير الاستراتيجي وفضيلة الشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الأزهرية ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا والأستاذ محمد عريبي والأستاذ أحمد حماد عضوي مجلس الشيوخ.

بدء الاجتماع بعرض الدكتور طارق رحمي لفكرة المبادرة التي تهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والشباب من سن 16-35 عام، ثم استعرض الحاضرين آليات قياس نسبة الوعي لدى الشباب ودور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية الوعي، كما تم اقتراح جهات التدريب المحتملة للتعاون معها، وتم اقتراح أهم محاور خطة العمل المقترحة ووضع آليات متابعة تفعيل الخطة وقياس مردود المبادرة.

كما تم عرض بعض الأنشطة من خلال المكتب الفني لمحافظ الغربية والتي ستنفذها المبادرة لرفع الوعي الوطني والثقافي والصحي والتعليمي لدى الشباب في محافظة الغربية، وأشار المحافظ أنه سيتم عقد ورش عمل لأعضاء المكتب الفني خلال هذا الأسبوع لبلورة ما دار في الاجتماع تمهيدًا لإطلاق المبادرة في مطلع الشهر القادم.

حضر الاجتماع الدكتورة صفاء مرعي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية وناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم وسوزان الحلو رئيس قناة الدلتا والدكتور محمود عراقي مدير مركز التدريب بالمحافظة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ومحمود ممتاز ومحمود ياسين وجيهان الذهبي ومحمد النويهي أعضاء المكتب الفني للمحافظ.
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق مبادرة صحوة (صور)

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