كورونا تضرب محافظة تركية من جديد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:10 م
كورونا
كورونا
وكالات
Advertisements

حذر حاكم إزمير غرب تركيا، من أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في المدينة زاد بمقدار ثلاث مرات ونصف مقارنة بما قبل 20 يومًا.

 

قال محافظ أزمير يافوز سليم في تصريح عبر تويتر، كما هو الحال في العالم وفي تركيا فيروس كورونا في أزمير زاد بشكل خطير.

 

محافظ أزمير أضاف مقدما المعلومات التالية "في إزمير، زاد عدد الحالات بمقدار 3.5 مرات مقارنة بما كان عليه قبل 20 يومًا، وقد تضاعفت الإصابات في الأيام العشرة الماضية. وتستمر خطورة الوضع في الازدياد. والادعاء بأن الهالة قد تحورت وأن الوفيات تناقصت أمر ليس صحيحًا. مرة أخرى، أحث سكان إزمير على توخي الحذر. يجب أن نتبع ثلاث قواعد: القناع، والمسافة الآمنة، والنظافة. أتمنى لكم جميعًا أيامًا صحية".

 

وكان وزير الصحة فخر الدين كوجا أعلن مساء الجمعة في بيان صحفي، دخول تركيا الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.

 

وحول وفيات كورونا، قال الوزير :"زاد عدد الحالات اليومية في بورصة حوالي 3 مرات مقارنة بشهر واحد ومرتين في بيلجيك. وفي باليكسير ويالوفا وتشاناكالي، هناك زيادة بنسبة 50٪ في الحالات مقارنة بالشهر السابق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا فيروس كورونا المستجد ازمير

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 7 ساعات

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى

منذ ساعة و نصف

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ 34 دقيقة

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 9 ساعات

المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تركيا: انخفاض نسبة البطالة بنسبة 0.5 % خلال مايو

أجابت عن أصعب سؤالين.. 7 رسائل جديدة من الصحة العالمية حول كورونا

مفاجأة بشأن مصر.. 4 رسائل هامة من "الصحة العالمية" حول كورونا

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة: فيروس كورونا تحور 14 مرة (فيديو)

بالدلائل.. كورونا قد يتلاشى بغير حاجة إلى لقاح

موجة ثانية من فيروس كورونا تجتاح تركيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

04:59 م

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

09:58 ص

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

04:30 م

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه