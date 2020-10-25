رئيس جامعة الفيوم يواصل جولاته التفقدية بكليات الجامعة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
ريهام على
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في إطار متابعة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالجامعة، قام سيادته بجولة تفقدية في كليتي الآداب والهندسة، وذلك اليوم الأحد وبحضور الدكتور أحمد عبد السلام، القائم بأعمال عميد كلية الآداب والدكتور شريف العطار، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالمرور على قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ووجه سيادته الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة والتأكد من وجود مسافة بين كل طالب والآخر أثناء حضور المحاضرات، كما استمع سيادته لكافة المقترحات والشكاوى الخاصة بالطلاب موجهًا بسرعة إيجاد حلول لتلك المشاكل وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وفي ختام الجولة قام الدكتور أحمد شديد، بتفقد أعمال التطوير الجارية بالحرم الجامعي مشددًا على ضرورة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
رئيس جامعة الفيوم يواصل جولاته التفقدية بكليات الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يواصل جولاته التفقدية بكليات الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يواصل جولاته التفقدية بكليات الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يواصل جولاته التفقدية بكليات الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يواصل جولاته التفقدية بكليات الجامعة
رئيس جامعة الفيوم يواصل جولاته التفقدية بكليات الجامعة

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