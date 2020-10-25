الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

 

تخطيط الأهلي توافق على عودة صلاح محسن

 

وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على عودة صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر المعار إلى سموحة، مطلع الموسم الكروي الجديد.

 

من جانبه أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إدارة الأهلي بعودة الاعب في الموسم الجديد، لاسيما في ظل تراجع مستوى السنغالي أليو بادجي والنقص العددي في مركز المهاجم الصريح، داخل القلعة الحمراء.

 

ومن المنتظر أن يحسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير المعاريين خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكان صلاح محسن قد انضم للأهلي في صفقة هي الأغلى في الكرة المصرية وقتها بـ42 مليون جنيه، وكانت سببا في غضب عبد الله السعيد والذي قام بعدها بالتوقيع للزمالك في الأزمة الشهيرة.

أخبار تهمك

المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى

منذ ساعة و 28 دقيقة

بديلاً لـ بادجي.. الأهلي يستهدف مهاجم الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يوم

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ نصف ساعة

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

04:59 م

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

09:58 ص

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

04:30 م

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه