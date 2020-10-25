الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص
تخطط إدارة النادي
الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة
من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
تخطيط الأهلي
توافق على عودة صلاح محسن
وافقت لجنة التخطيط
بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على عودة صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول
بالنادي الأحمر المعار إلى سموحة، مطلع الموسم الكروي الجديد.
من جانبه أوصت
لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إدارة الأهلي بعودة الاعب في الموسم الجديد، لاسيما
في ظل تراجع مستوى السنغالي أليو بادجي والنقص العددي في مركز المهاجم الصريح، داخل
القلعة الحمراء.
ومن المنتظر أن
يحسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي
الأهلي، مصير المعاريين خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان صلاح محسن قد انضم للأهلي في صفقة هي الأغلى في الكرة المصرية وقتها بـ42 مليون جنيه، وكانت سببا في غضب عبد الله السعيد والذي قام بعدها بالتوقيع للزمالك في الأزمة الشهيرة.