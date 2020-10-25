الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

تخطيط الأهلي توافق على عودة صلاح محسن

وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على عودة صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر المعار إلى سموحة، مطلع الموسم الكروي الجديد.

من جانبه أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إدارة الأهلي بعودة الاعب في الموسم الجديد، لاسيما في ظل تراجع مستوى السنغالي أليو بادجي والنقص العددي في مركز المهاجم الصريح، داخل القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يحسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير المعاريين خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكان صلاح محسن قد انضم للأهلي في صفقة هي الأغلى في الكرة المصرية وقتها بـ42 مليون جنيه، وكانت سببا في غضب عبد الله السعيد والذي قام بعدها بالتوقيع للزمالك في الأزمة الشهيرة.