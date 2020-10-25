نشرة حوادث الفجر: تأجيل طعن المتهمين بمحاولة اغتيال محافظ البنك المركزي السابق
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:04 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار
مجازاة مسئولين بمستشفي لوجود مخالفات بمناقصة توريد وجبات جاهزة للمرضى.. وبراءة آخرين
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ١٦ مسئول إدارى بمخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين والمرضي بإحدي المستشفيات عام ٢٠١٤، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
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وسط إجراءات احترازية.. توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بالعياط
توافد المواطنين، على اللجان الانتخابية بمركز العياط، للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك وسط إجراءات احترازية
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اعترافات طالبة وصديقها بتهمة سرقة وتخدير سيدتين في باب الشعرية
أمرت نيابة باب الشعرية حبس طالبة وصديقها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيدتين داخل منزلهما بأسلوب التخدير واعترفت المتهمة أمام النيابة باعترافات تفصيلية حيث قالت أنها نجله زوج المجني عليها الثانية وكانت ترغب فى ترك محل سكنها والإقامة صحبة أحد أصدقائها طالب -وعلمها باحتفاظ المجنى عليها الثانية بمبالغ مالية بمسكنها.
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تأجيل طعن المتهمين بمحاولة اغتيال محافظ البنك المركزي السابق
أجلت دائرة الأحد "ج" بمحكمة النقض طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في قضية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، لجلسة 27 ديسمبر المقبل.
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الأموال العامة" تضبط 4 بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، وأسفرت الجهود عن ضبط القضايا الآتية:تم ضبط شخصين ( محاسب – حاصل على دبلوم زراعة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة ) وذلك حال تعاملهما بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وبحوزتهما ( 53000 دولار أمريكى – 12500 يورو – 252600 جنيه مصرى ).
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ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام هروب أحد الأشخاص ( شقي خطر – له معلومات جنائية – مقيم بمديرية أمن الجيزة) والمطلوب التنفيذ عليه في عدد (9) قضايا " 7جنايات – 2 مستأنف" (إستيلاء– شيك) بنطاق مديرية أمن القاهرة خشية ضبطه والتنفيذ عليه.
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الداخلية تواصل إجراءات التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مجازاة مسئولين بمستشفي لوجود مخالفات بمناقصة توريد وجبات جاهزة للمرضى.. وبراءة آخرين
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ١٦ مسئول إدارى بمخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين والمرضي بإحدي المستشفيات عام ٢٠١٤، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وسط إجراءات احترازية.. توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بالعياط
توافد المواطنين، على اللجان الانتخابية بمركز العياط، للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك وسط إجراءات احترازية
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
اعترافات طالبة وصديقها بتهمة سرقة وتخدير سيدتين في باب الشعرية
أمرت نيابة باب الشعرية حبس طالبة وصديقها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيدتين داخل منزلهما بأسلوب التخدير واعترفت المتهمة أمام النيابة باعترافات تفصيلية حيث قالت أنها نجله زوج المجني عليها الثانية وكانت ترغب فى ترك محل سكنها والإقامة صحبة أحد أصدقائها طالب -وعلمها باحتفاظ المجنى عليها الثانية بمبالغ مالية بمسكنها.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل طعن المتهمين بمحاولة اغتيال محافظ البنك المركزي السابق
أجلت دائرة الأحد "ج" بمحكمة النقض طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في قضية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، لجلسة 27 ديسمبر المقبل.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الأموال العامة" تضبط 4 بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، وأسفرت الجهود عن ضبط القضايا الآتية:تم ضبط شخصين ( محاسب – حاصل على دبلوم زراعة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة ) وذلك حال تعاملهما بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وبحوزتهما ( 53000 دولار أمريكى – 12500 يورو – 252600 جنيه مصرى ).
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام هروب أحد الأشخاص ( شقي خطر – له معلومات جنائية – مقيم بمديرية أمن الجيزة) والمطلوب التنفيذ عليه في عدد (9) قضايا " 7جنايات – 2 مستأنف" (إستيلاء– شيك) بنطاق مديرية أمن القاهرة خشية ضبطه والتنفيذ عليه.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تواصل إجراءات التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا