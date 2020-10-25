تدريبات برشلونة تشهد ظهور أسماء جديدة





شهدت تدريبات برشلونة لمجموعة الفريق الشباب "الرديف" ظهور أسماء جديدة تظهر لأول مرة.





وبذلك، تدرب إيناكي بينيا وأرناو تيناس وبريثوايت، وجونيور، وريكي بويج، وألينيا، وكونراد، وماثيوس، وراموس مينجو، في تدريب كان أغلبه من لاعبي الفريق الرديف الذي ألغيت مباراته أمام أولوت بسبب اكتشاف حالات إصابة بكوفيد-19 في الفريق المنافس.





وشهد التدريب مشاركة لاعبين من الناشئين لأول مرة مع الفريق الأول، مثل خوسيه ماريا وأليكس ريكو بين آخرين.





وسيواصل البرسا العمل تحت إمرة المدرب الهولندي رونالد كومان يومي الإثنين والثلاثاء قبل مواجهة "اليوفي" المقررة في تورينو، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.



